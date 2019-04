Pavel Filip: Dacă vor fi alegeri anticipate în Republica Moldova, ar trebui aleşi 61 de deputaţi, nu 101

18:10

Un concurs de grafică având ca temă "România în NATO - 15 ani. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice" a fost lansat joi, la Galeria Universitas a Universităţii Naţionale de Arte "George Enescu" din Iaşi.Potrivit organizatorilor, concursul este cel de-al doilea eveniment public al campaniei "#WeAreNATO: România - 15 ani în NATO. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice"."Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale au un protocol în cadrul căruia derulează campania '#WeAreNATO', campanie care se desfăşoară în toate ţările NATO în acelaşi timp. Suntem în al doilea an al protocolului. Anul trecut am avut o serie de conferinţe în marile universităţi. Anul acesta avem un pachet de concursuri destinat studenţilor de la diferite programe de studii, cum ar fi, de exemplu, Artele. Astăzi lansăm un concurs de grafică cu tematică subsumată României ca membră a NATO, 15 ani în rândul NATO", a declarat Radu Bîbîie, consilier la Direcţia Generală Învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.Concursul reprezintă o provocare adresată studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii din ramura de ştiinţe şi arte, care vor trebui să realizeze lucrări, circumscrise temei, în tehnicile graficii tradiţionale precum acuarelă, guaşă, tempera, pastel, tuş, gravură sau digitale, realizate prin intermediul unui soft specializat."Pentru a putea dezvolta securitatea unei naţiuni trebuie să intrăm în cooperare interstatală cu alte state. România, chiar din anii '90, a început procesul de integrare şi aderare la această alianţă, NATO, care este o alianţă puternică. Nu întâmplător am venit aici, pentru că suntem Brigada 15 Mecanizată, iar noi aniversăm 15 ani de NATO. Este o coincidenţă favorabilă nouă. Nu pot decât să îi laud pe cei care au organizat acest concurs şi să invit studenţii Universităţii de Arte de a participa la acest concurs. Trebuie să simţim româneşte, să înţelegem că avem nevoie în primul rând de securitate naţională, de securitate individuală şi securitate colectivă. Alianţa asta asigură securitate colectivă în primul rând statelor semnatare, dar, de fiecare dată când Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut un sprijin NATO, a fost prezent în Afganistan, Kosovo. Inclusiv Brigada 15 a avut forţe care au participat în teatre de operaţiune din Afganistan, Irak şi Kosovo. Armata română, ambasador frumos şi puternic al statului, a demonstrat că suntem o naţiune serioasă, capabilă să facem faţă cererilor aliaţilor noştri", a declarat la evenimentul organizat la Universitatea de Arte "George Enescu" locţiitorul comandantului Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt, col. Lucian Sandu.În 2019 se împlinesc 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, prilej cu care Ministerul Apărării Naţionale, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei Naţionale, organizează o serie de evenimente publice.Campania de informare publică #WeAreNATO continuă şi în acest an în România. Campania se organizează în mai multe ţări aliate şi îşi propune să crească încrederea publicului tânăr în capacitatea structurilor Alianţei de a proteja populaţia şi teritoriul aliat şi se concentrează, în special, pe facilitarea accesului tinerilor la informaţii despre NATO prin manifestări dedicate acestora, sprijinite şi de o componentă adaptată mediului virtual.În ţara noastră, campania este organizată de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Diviziei de Diplomaţie Publică a NATO. AGERPRES/(A, AS, autor: Daniela Malache, editor: Antonia Niţă, editor online: Ada Vîlceanu)