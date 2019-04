A doua rundă de consultări pe tema situaţiei în justiţie: Iohannis se va întâlni, vineri, cu delagaţia PSD

18:50

David Benioff şi DB Weiss, creatorii serialului HBO, au lansat recent pe Spotify un playlist intitulat sugestiv „Game of Thrones: The End is Coming“ şi susţin că el conţine mult aşteptatul final, relatează Huff Post. „Răspunsul privind finalul serialului este ascuns în întregime în alegerile făcute pentru acest playlist. Nimeni nu ne va crede, dar e adevărat. Am ales melodii care să ne transmită exact aceleaşi sentimente pe care le-am avut când am văzut ultimul sezon“, au declarat cei doi creato...