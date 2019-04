O remorcă desprinsă în mers a făcut ravagii într-o benzinărie. Trei persoane au ajuns la spital

16:50

Mona Nicolici, fostă prezentatoare de știri, s-a retras din televiziune în 2006, dar acum a vorbit despre începuturile frumoasei meserii. Cei mai mulți o știu din postura de prezentatoare a observatorului de la Antena 1 alături de Radu Coșarcă. „De mică îmi doream să lucrez în televiziune. După ce am terminat facultatea nu m-am dus […]