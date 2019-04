Comunicat de presă - PNL Dolj

20:10

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ''alb-albaştrii'' merg la Ovidiu, pentru meciul cu FC Viitorul, cu gândul de a-şi consolida poziţia de pe podiumul Ligii I.''E un meci important pentru a consolida poziţia noastră în clasament. Mergem acolo pentru a face cel mai bun meci posibil'', a afirmat Mangia .Tehnicianul italian s-a referit şi la şansele Universităţii la titlu în acest moment: ''Nu pot să spun în procente. E clar că acum nu depinde doar de noi. Ce putem face noi acum este să ne consolidăm această poziţie şi după să vedem ce se întâmplă în alte meciuri''.''Nu este noul obiectiv, este ceea ce spune clasamentul acum. Suntem pe poziţia a treia, Viitorul e pe patru, dacă vom câştiga nu putem fi pe unu sau doi, ceea ce înseamnă să ne consolidăm. Vom vedea ce va fi săptămâna viitoare. (...) Sunt presiuni diferite în lupta pentru campionat la CFR, FCSB şi Universitatea. Nu cred că e mai multă undeva'', a adăugat antrenorul Universităţii.Universitatea va juca trei meciuri consecutive în deplasare, cu Viitorul şi Astra în play-off, iar cu Viitorul cu Cupa României.''Sunt trei meciuri în deplasare la rând, aşa e calendarul, dar nu e o problemă. Noi nu ne schimbăm mentalitatea dacă jucăm acasă sau în deplasare. Sunt meciuri importante, acum mai important e primul meci, din foarte multe motive'', a subliniat Mangia.Antrenorul echipei din Bănie s-a referit şi la ultimele două partide ale Ştiinţei, 1-2 cu Viitorul în Cupă şi 0-0 cu CFR în campionat.''Am revăzut meciul cu Viitorul de la Craiova de mai multe ori, cred că până în min. 75, echipa a jucat nu bine, foarte bine. Am greşit în două-trei situaţii, nu am făcut cele mai bune alegeri, dar nu cred că a fost un meci foarte tacticizat'', a explicat Mangia.''Cu CFR am avut foarte multă posesie, dar ei au riscat foarte puţin. Am avut în teren toţi jucătorii ofensivi pe care i-am avut la dispoziţie, dar ei au făcut foarte bine faza de apărare'', a precizat antrenorul italian.Mangia a menţionat că atacantul bosniac Elvir Koljic este accidentat şi un ştie dacă va mai intra pe teren până la finalul acestui sezon. ''Şi (Andrei) Cristea este 'out' pentru acest meci, deoarece are o problemă la genunchi. Alte lucruri vom vedea după ultimul antrenament de mâine. Dacă avem nevoie de jucători avem soluţii la echipa a doua'', a adăugat Devis Mangia.Tehnicianul a comentat şi numele de antrenori vehiculate în ultima săptămână pentru eventuala sa înlocuire: ''Pentru mine nu este o problemă că au apărut nume de antrenori care vor să vină la Universitatea. Eu am contract, pentru mine nu se schimbă nimic. Dacă se schimbă ceva nu este din partea mea. Eu am acum susţinere din partea conducerii şi cea mai mare parte a suporterilor''.Mangia a precizat şi faptul că e ''mulţumit'' de lotul pe care îl are la dispoziţie şi că până acum toţi jucătorii au venit pentru că a fost de acord cu conducerea, iar conducerea a fost de acord cu el dacă i-a propus.Universitatea Craiova o întâlneşte sâmbătă pe FC Viitorul, la Ovidiu, de la ora 21:30, în etapa a cincea din faza play-off a Ligii I de fotbal.AGERPRES (V, AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)