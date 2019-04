SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 12 aprilie

00:40

Lungmetrajul "The Dead Don't Die", regizat de Jim Jarmusch, în a cărui distribuţie se regăsesc actori precum Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton şi o "armată" de zombie conduşi de Iggy Pop şi Tom Waits, va deschide pe 14 mai cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, informează AFP.Cel de-al 13-lea lungmetraj al regizorului Jim Jarmusch, un reprezentant de marcă al cinematografiei americane independente şi un preferat al criticilor de pe Croazetă, unde a câştigat trofeul Camera d'Or în 1984 cu "Stranger Than Paradise" şi Marele Premiu al Juriului în 2005 cu "Broken Flowers", va fi prezentat în avanpremieră mondială pe Croazetă şi va fi inclus în competiţia pentru Palme d'Or, au anunţat miercuri seară organizatorii festivalului într-un comunicat.După încursiunile sale în western ("Dead Man"), filme cu samurai ("Ghost Dog") şi pelicule cu vampiri ("Only Lovers Left Alive"), Jim Jarmusch cochetează cu un alt gen cinematografic, filmele cu zombie."'The Dead Don't Die' nu este doar o comedie şi o subminare a unui gen uneori înspăimântător (cu o trimitere evidentă la un film-far al lui George Romero, 'Night of the Living Dead'), ci şi un omagiu adus celei de-a şaptea arte", au precizat organizatorii Festivalului de la Cannes.Lungmetrajul cineastului american beneficiază într-adevăr de o distribuţie de zile mari: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosie Perez, Selena Gomez, RZA, dar şi doi muzicieni obişnuiţi cu universul lui Jim Jarmusch - Tom Waits şi Iggy Pop.În 2016, după câteva semne obscene adresate fotografilor, Iggy Pop a participat pe scările din faţa Palais des Festivals et des Congres din Cannes la o veritabilă prezentare punk, alături de Jim Jarmusch, a filmului "Gimme Danger", un documentar muzical dedicat trupei sale The Stooges, inclus în secţiunea Seance de Minuit. Pe covorul roşu, Iggy Pop şi-a permis câteva libertăţi în privinţa codului vestimentar, prezentându-se la bustul gol sub haina descheiată a costumului său.Filmul "The Dead Don't Die" va fi lansat în Franţa în aceeaşi zi cu proiecţia de la Cannes, în seara zilei de 14 mai, iar în Statele Unite va intra în cinematografe pe 14 iunie.Înainte de această proiecţie, ceremonia oficială de deschidere a festivalului, transmisă în direct de postul de televiziune Canal+, îl va avea ca maestru de ceremonii pe actorul şi regizorul Edouard Baer, care a deţinut deja acest titlu de trei ori.Juriul competiţiei oficiale, prezidat de cineastul Alejandro Gonzalez Inarritu, va înmâna trofeul suprem de pe Croazetă, Palme d'Or, pe 25 mai.Filmele care vor fi incluse în selecţia oficială a festivalului din acest an vor fi anunţate pe 18 aprilie.Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14-25 mai.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)