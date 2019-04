ATENȚIE! Uber-ul trotinetelor vine în România

15:50

De multe ori gandul la zilele libere care ne asteapta la sfarsit de saptamana ne face viata un pic mai usoara. Obositi de atata munca, probleme constante si agitatie continua, weekend-ul devine momentul perfect pentru o scurta evadare. Toti cautam o oaza de liniste in viata noastra si de cele mai multe ori o gasim in ultimele doua zile ale saptamanii (asta daca nu trebuie sa facem curatenie sau de mancare pentru zilele care urmeaza)..... Cei mai multi dintre romani prefera sa-si petreaca zilele de weekend la munte si nu este nici un secret ca statiunile cele mai cautate sunt cele de pe Valea Prahovei. Chiar daca pierd o gramada de timp pana ajung acolo, turistii romani se incapataneaza sa aleaga aceleasi statiuni an de an, acestea aglomerandu-se peste masura. Sinaia este in topul preferintelor si asta se vede in incasarile hotelurilor si pensiunilor din aceasta statiune montana.Hotelurile care ofera servicii si facilitati de lux, precum centru de spa si wellness, au inceput sa castige teren din ce in ce mai mult, asta si datorita pretentiilor turistilor care sunt din ce in ce mai ridicate. ”Dai un ban, dar stii ca face!”, acesta este principiul dupa care se ghideaza tot mai multi romani. Acestia cauta calitate superioara si sunt dispusi sa plateasca mai scump daca asta le va aduce relaxarea si linistea de care au atata nevoie. Prin urmare, afacerile companiilor din industria hoteliera din judetul Prahova merg din ce in ce mai bine, hotelurile cele mai cautate de romani avand incasari de peste 4 milioane de euro anual. Iata mai jos cateva din hotelurile cu cele mai mari vanzari din industria de profil: Sinaia SA (Hotel Rina Sinaia) Situat in centrul statiunii Sinaia, Hotel Rina Sinaia este unul dintre cele mai mari, dar si mai vechi hoteluri din aceasta statiune montana. Construit in 1983 si renovat in 2003, Hotel Rina Sinaia ofera 246 de camere de 3 si 4 stele si se mandreste cu un centru modern de spa si wellness, care include o piscina interioara, sauna si facilitati de fitness. De cativa ani, hotelul se afla in proces continuu de renovare, compania Sinaia SA investind peste 1 milion de euro pentru modernizare. Hotel Rina este unul dintre cele mai cautate din Sinaia si asta se vede in incasarile in crestere ale companiei care il detine. Incepand cu 2015 vanzarile Sinaia SA s-au mentinut in fiecare an la o valoare de peste 21 de milioane de RON. In 2017, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 24,6 milioane de RON, cu 13,3% mai mult fata de anul anterior.Daca la capitolul vanzari compania sta foarte bine, acelasi lucru se poate spune despre profitul acesteia. 2015 a fost un an extrem de bun pentru Sinaia SA, atat din punct de vedere incasari, cat si profit. In acel an, cresterea profitului a fost uimitoare, si anume de peste 500% si de atunci continua sa creasca. Astfel, in 2017 profitul a atins valoarea de 6 milioane de RON, cu 50% mai mult decat in 2016.Valdor SRL (Baia Rosie Resort) Situat in statiunea balneo-climaterica Slanic Prahova, Baia Rosie Resort este un complex turistic ce include 4 vile mari ce au in total 66 de camere de 3 si 4 stele, un strand cu apa sarata, piscina cu apa dulce, jacuzzi, teren de sport, loc de joaca pentru copii si alte facilitati.Complexul este detinut de catre compania Valdor SRL care a preluat in 1992 intreaga activitate a Slanic SA, inclusiv exploatarea turistica a Minei Unirea, singura salina de adancime din tara si a doua din Europa. Compania Valdor furnizeaza servicii de cazare, restaurant, catering, inchiriere spatii comerciale, agrement, tratament si organizare de evenimente si detine mai multe hoteluri in orase din judetul Prahova. Afacerile companiei au avut de suferit in ultimii ani, incasarile cunoscand un trend descendent. Daca in perioada 2010-2013 compania a avut un maxim al vanzarilor de peste 30 de milioane de RON anual, din 2014 valoarea cifrei de afaceri a tot scazut. Intre 2015-2017 valoarea cifrei de afaceri a Valdor SRL s-a mentinut in jurul sumei de 23 de milioane de RON cu mici variatii in plus sau in minus.In ceea ce priveste profitabilitatea, din 2013 profitul a fost din ce in ce mai mic in urmatorii 3 ani, ajungand la o scadere drastica in 2016. In acel an profitul a fost in valoare de 735 625 de RON, cea mai mica valoare din ultimii ani. In 2017 compania a reusit sa isi revina putin, obtinand un profit de 1,2 milioane de RON, insa cu mult sub ceea ce obtinea in anii de glorie 2011-2013.International SA (Hotel International Sinaia) Situat intr-o zona foarte buna in orasul Sinaia, acesta este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din statiune. Fiind cotat la 4 stele, Hotel International Sinaia se mandreste cu 2 piscine interioare si un centru spa, un centru de divertisment, un centru de infrumuseţare, mai multe restaurante si facilitati de catering. Dotarile de lux si serviciile de foarte buna calitate i-au adus hotelului cotatii excelente si pe site-urile de calatorii booking.com (punctaj 9.2-Superb) si tripadvisor.com (Traveler’s Choice 2019 Winner si Certificate of Excellence). Toate aceste dotari sunt rezultatul renovarii majore din anul 2011, cand a fost necesara o investitie de 5 milioane de euro pentru a aduce hotelul la cele mai inalte standarde internationale. Investitia a fost insa de bun augur pentru ca imediat in anii urmatori s-au vazut roadele. Astfel, incasarile companiei care detine hotelul, International SA, au crescut simtitor in 2012 si au continuat trendul ascendent in anii care au urmat.In 2017 International SA a inregistrat o cifra de afaceri de 23 de milioane de RON, cu 9% mai mult decat 2016 si cu 28% mai mult fata de 2015. Dupa marea investitie de renovare, compania a intrat repede pe profit, chiar din 2012, inregistrand atunci o suma mica de 83 553 de RON. De atunci si pana in prezent, profitul a tot crescut, ajungand in 2017 la o valoare de 8,5 milioane de RON, cu 80% mai mult fata de 2016.Compania International SA detine si un hotel in Iasi, care este de asemenea cotat la 4 stele, si anume Hotel International Iasi.Ce-ar fi daca weekendul ar dura mai mult? O zi-doua in plus de relaxare s-ar reflecta in starea noastra de spirit, insa s-ar simti si in portofelele noastre...RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. 