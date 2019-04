Tenis: Alexander Zverev, principalul favorit, învins în optimi la Marrakech (ATP)

09:20

Filme premiate sau selectate la festivaluri prestigioase de film ca Sundance, Toronto, Cannes, Veneţia sau Telluride vor putea fi văzute în premieră între 12 şi 18 aprilie, la Cinema PRO şi Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti, şi la Iaşi, la Cinema Ateneu, potrivit filmedefestival.ro.Vineri, 12 aprilie, în deschiderea celei de-a treia ediţii a American Independent Film Festival va fi prezentată, în prezenţa regizorului Jacques Audiard, premiera peliculei "The Sisters Brothers", la Cinema PRO, de la ora 20.00.Western-ul "The Sisters Brothers", cel mai nou film al lui Jacques Audiard, a fost filmat aproape integral în România şi a fost premiat la Veneţia 2018 cu Leul de Argint pentru Cea mai bună regie.Ediţia 2018 a American Independent Film Festival s-a desfăşurată, între 27 aprilie-3 mai, la CinemaPro şi sala Studio Horia Bernea a Muzeului Ţăranului Român.Printre filmele care au putut fi văzute cu un an în urmă s-au numărat "Lady Bird" (Cel mai bun film, Cea mai bună actriţă Saoirse Ronan - Globurile de Aur 2018, cinci nominalizări la Oscar), "The Florida Project" (Directors' Fortnight, Cannes 2017), "Wonderstuck" (selecţie Cannes 2017), "Wonder Wheel" (cel mai consistent Woody Allen din ultima perioadă, selecţie oficială New York FF) "Menashe" ori "Lucky".Primele două ediţii ale festivalului i-au avut ca invitaţi speciali pe actorii Ethan Hawke, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Sebastian Stan şi pe Kent Jones, critic de film şi curator al Festivalului de Film de la New York.Programul complet al proiecţiilor este accesibil pe filmedefestival.ro/american-independent-ff/program, informează sursa citată.* Vineri, 12 aprilie, de la ora 18.00, la Muzeul Naţional Cotroceni, în Spaţiile Medievale, se deschide Salonul Artelor Decorative, ediţia a XVII-a. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOPotrivit unui comunicat al organizatorilor, curatorii Cosmin Năsui şi Georgiana Cozma propun, pentru al doilea an consecutiv, o abordare inovativă a Salonului, oferind publicului o perspectivă asupra artelor decorative din România.Salonul Artelor Decorative 2019 îşi păstrează şi continuă structura pe secţiunile: Famous - artişti consacraţi, New Blood - artişti tineri, History - restituirea unei generaţii, Portfolio Room - o selecţie a artiştilor activi în domeniul artelor decorative din România.Expoziţiei centrale de la Muzeul Naţional Cotroceni i se alătură evenimente şi spaţii paralele care completează un circuit expoziţional al artelor decorative.Mai multe detalii despre evenimentele conexe pot fi găsite pe site-ul muzeului: www.muzeulcotroceni.ro.Expoziţia se poate vizita de marţi până duminică, în perioada 13 aprilie - 9 iunie 2019, şi este cuprinsă în turul expoziţional, care nu necesită programare prealabilă. Accesul în muzeu se face în baza actului de identitate, în original.* Vineri, 12 aprilie, Opera Comică pentru Copii (OCC) prezintă premiera spectacolului "Figaro, Figaro, Figaro", după "Bărbierul din Sevilla".Spectacolul se va desfăşura la Sala Mare, pe 12, 13, 14, 19, 20 şi 21 aprilie, fiind o adaptare după una dintre capodoperele muzicii universale scrisă de Gioachino Rossini.Cu titlul "Figaro", noua premieră de la Opera Comică pentru Copii prezintă o adaptare a "Bărbierului din Sevilla" pe placul celor mici, în regia maestrului Cristian Mihăilescu, menţionează www.operacomica.ro."Prin astfel de adaptări, Opera Comică pentru Copii încearcă să apropie publicul tânăr de marile creaţii ale teatrului liric, fără a ştirbi din frumuseţea lor, dar aducându-le în zona de interes a acestuia. Aşa au apărut în repertoriul Operei Comice pentru Copii spectacole magice precum 'Răpirea din serai', 'Flautul fermecat' de Wolfgang Amadeus Mozart, 'Crai nou' de Ciprian Porumbescu sau 'O noapte la Veneţia' de Johann Strauss-fiul. Dacă le-aţi văzut deja pe cele menţionate, vă puteţi da seama că şi 'Bărbierul din Sevilla' prin umorul său şi muzica sa superbă îşi va găsi locul în inimile copiilor", arată site-ul OCC. AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu)