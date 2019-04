Și înșelat, și cu banii luați. Brigitte i-a dat „fatala” lui Cornel Oană. Cum l-a umilit după ce l-a ”tradus” cu Florin Pastramă

18:30

Florin Buliga a aflat astăzi că își va petrece restul vieții în spatele gratiilor. Sentința este definitivă! Florin Mircea Buliga, criminalul de 43 de ani din Suceava, care a îngrozit o țară întregă după ce și-a ucis soția și cei doi copii, a primit pedeapsa în urmă cu aproape două luni. Atunci, tribunalul Brașov a […]