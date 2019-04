VIDEO | Tragedie în China. Șase persoane au murit după ce un tren a deraiat și a intrat într-o casă

10:40

"Cred că imprevizibilul a fost cuvântul de ordine!", spune prezentatorul Radu Vâlcan despre cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. "Cu toate că am ajuns la sezonul cinci și am crezut că deja am văzut foarte multe lucruri din ce ar […] Post-ul Radu Vâlcan despre cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii. „Lucrurile au evoluat cu o viteză amețitoare!” apare prima dată în Libertatea.ro.