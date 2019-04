Eugen Teodorovici s-a întâlnit la Washington cu mediul de afaceri american şi cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale

11:50

Noul lungmetraj Hellboy (2019) domină în acest sfârşit de săptămână afişele cinematografelor nord-americane, pe care mai sunt de asemenea prezente filmele 'Missing Link', 'Little' 'High Life', 'Teen Spirit' şi 'After', informează vineri site-ul de specialitate Imdb.În 'Hellboy', noua versiune propusă de regizorul Neil Marshall, eroul încearcă să se împotrivească unor vrăjitoare medievale dispuse să folosească farmece vechi de mii de ani pentru a-şi atinge scopul final de a distruge întreaga omenire. Hellboy ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să le înfrunte pe consoarta lui Merlin şi pe Regina Nimue. Însă confruntarea dintre bine şi rău se transformă într-o luptă mult prea periculoasă şi sângeroasă, care nu numai că riscă să genereze o mulţime de victime colaterale, ci poate chiar să provoace sfârşitul lumii - un deznodământ pe care Hellboy încearcă să îl evite cu orice preţ.Distribuţia filmului este formată din actorii Milla Jovovich, David Harbour, Ian McShane şi Daniel Dae Kim.'Missing Link' este un film de animaţie realizat de Chris Butler, cu personaje care împrumută vocile reputaţilor actori Hugh Jackman, Zoe Saldana, Emma Thompson, Timothy Olyphant şi Zach Galifianakis. Filmul prezintă povestea domnului Link, un personaj blănos şi vesel ajutat în aventurile sale de Sir Lionel, un aventurier curajos şi cuceritor care se consideră cel mai important cercetător al miturilor şi monştrilor. Pentru a demonstra tuturor abilităţile sale, el planifică o expediţie enigmatică pentru a descoperi veriga lipsă din evoluţia omului.Cei doi, împreună cu îndrăzneaţa Adelina pornesc într-o călătorie în jurul lumii pentru a găsi rudele îndepărtate ale lui Link din fabuloasa vale Shangri-La.'Little' este o comedie spumoasă realizată de cineasta Tina Gordon Chism, avându-le ca protagoniste pe Regina Hall cunoscută din 'Girls Trip' şi Marsai Martin din serialul 'Black-ish', prima în rolul unei preşedinte de companie de IT de succes, iar a doua în versiunea adolescentină a şefei care se trezeşte într-o dimineaţă că are 13 ani, exact înaintea unei prezentări de care depinde viitorul firmei sale. Singura care cunoaşte secretul este asistenta sa personală, interpretată de Issa Rae (Insecure), care ştie că şefa ei nemiloasă este acum captivă în trupul unei fetiţe. 'Little' este o comedie ireverenţioasă despre preţul succesului, puterea solidarităţii feminine şi despre o a doua şansă de a te maturiza aşa cum trebuie.În 'High Life', un grup de infractori este trimis într-o misiune specială în spaţiu pentru a găsi o sursă alternativă de energie. O altă parte dintre ei acceptă să devină subiecţii unui experiment de reproducere umană. Printre cei aflaţi la bord se află şi Monte, un tânăr care a devenit tatăl lui Willow. Deşi inseminarea artificială s-a petrecut fără acordul lui, pe măsură ce se apropie sfârşitul călătoriei, Monte începe să o îndrăgească. Imprevizibilul se produce, iar cei aflaţi la bord ajung într-o situaţie limită în urma unei furtuni radioactive care loveşte nava. Filmul de science-fiction este regizat de Claire Denis şi îi are în distribuţie pe Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin şi Mia Goth.'Teen Spirit', un film tragicomic despre adolescenţi, prezintă povestea lui Amber, o fată populară şi foarte răutăcioasă, care este electrocutată înaintea balului. Deşi moare, nu îi este permis să ajungă în rai decât după ce promite să o ajute pe fata cel mai puţin populară din liceu să ajungă regina balului, totul în doar o săptămână. Amber face tot ce îi stă în putinţă, însă lucrurile nu merg chiar cum trebuie. Regizat de Gil Junger, filmul îi are în distribuţie pe Chris Zylka, Lindsey Shaw şi Cassie Scerbo. O altă premieră este filmul de dragoste 'After' în regia lui Jenny Gage, cu Hero Fiennes Tiffin şi Josephine Langford în rolurile principale. Adaptare a romanului scris de Anna Todd, 'After' spune povestea unei tinere care se îndrăgosteşte de un băiat cu un secret întunecat, ceea ce nu-i împiedică pe cei doi să intre într-o relaţie furtunoasă. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)