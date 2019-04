Fiica lui Nicu Maharu, decizie uluitoare! Bianca a părăsit România!

08:30

O familie din județul Prahova a fost distrusă, în urma unui accident violent produs pe DN1. Dubița în care se aflau s-a zdrobit de un pom, iar impactul a fost nimicitor pentru unul dintre cei care erau înăuntru. Alți patru oameni s-au ales cu răni grave și medicii au intervenit de urgență. Un bărbat de 42 […]