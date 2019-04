ANAF: Spaţiul Privat Virtual are peste un milion de utilizatori

13:50

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri că Uniunea Europeană se află într-un moment "extrem de dificil", pentru că are un inamic "extrem de periculos în interiorul ei" - populismul.Tomac a menţionat că PMP doreşte să meargă la Bruxelles cu "unul dintre cei mai pregătiţi politicieni români, care cunoaşte mecanismele europene, care a fost membru în Consiliul European timp de 10 ani", fostul preşedinte Traian Băsescu."Trebuie să conştientizăm cu toţii un lucru esenţial şi anume că la ora actuală Europa se află într-un moment extrem de dificil. (...) UE astăzi are un inamic extrem de periculos în interiorul ei, un inamic care deja a produs efecte prin decizii iresponsabile politice la nivelul UE. Acest inamic se numeşte populism. Credem că cea mai mare ameninţare pentru proiectul european la ora actuală este populismul. Avem un efect concret, Brexit, este rezultatul unor decizii iresponsabile cu conotaţii populiste evidente.(...) Eu cred că a fi patriot român în primul rând înseamnă să fii un pro-european convins, nu poţi să minţi cetăţenii spunând că la Bruxelles există oameni politici care vor răul României. Trebuie să recunoaştem un lucru esenţial, Europa ne-a crescut pe noi, români, avem un nivel de prosperitate fără precedent de când am intrat în UE", a arătat Tomac la sesiunea plenară "În campanie pentru UE" a Forumului de afaceri EUROSFAT.În cadrul aceleiaşi dezbateri, candidatul pentru alegerile europarlamentare al Alianţei 2020 USR Plus, Dacian Cioloş, a menţionat că vrea ca în campania electorală să transmită mesajul că România trebuie să conteze la nivel european."Aceste alegeri sunt importante pentru UE, pentru că este pentru prima dată, de multă vreme, când majoritatea în Parlamentul European nu o să mai facă două mari blocuri politice europene, va fi nevoie de a treia forţă politică, probabil şi de o a patra pentru a avea o majoritate în PE şi e esenţial ca această majoritate să fie una pro-europeană, una care vrea construcţia şi evoluţia UE şi nu dezintegrarea ei. Din păcate, există acest risc, să vedem forţe politice care datorită populismului să crească şi să ducă această tendinţă de dezintegrare europeană. Sper ca şi noi în România şi ceilalţi europeni să înţeleagă din lecţia Brexit-ului că a te îndepărta de UE nu e o soluţie pragmatică, nici ideologică, nici politică, nici în interesul cetăţenilor", a conchis Cioloş.La rândul său, candidatul PNL la europarlamentare Siegfried Mureşan a afirmat că partidul său propune un program electoral pro-european, realist şi concret."Programul nostru electoral este pro-european, în sensul în care vom spune foarte clar care sunt avantajele apartenenţei României la Uniunea Europenă, vom spune că UE a adus 70 de ani de pace pe continentul european, că UE ne aduce astăzi libertate, libertate de mişcare, libertate de exprimare, valori europene, dreptate, democraţie şi vom spune oamenilor că de când România a aderat la UE, din anul 2007, avantajele au fost mult mai mari decât costurile. De când a aderat la UE, România a absorbit 51 de miliarde de euro fonduri europene, în timp ce am contribuit la bugetul UE cu 17 miliarde euro fonduri europene. România a primit de la UE de trei ori mai multe fonduri europene decât a plătit.(...) Una dintre datoriile noastre este să inform corect oamenii cu privire la avantajele apartenenţei la UE şi să încercăm să respingem orice încercare de punere sub semnul întrebării a UE", a punctat Mureşan.Candidatul ALDE la Parlamentul European Tudor Ionescu a spus că singurul răspuns la această ameninţare "extrem de prezentă şi de reală" pe care o reprezintă populismul este liberalismul. El a povestit că în urmă cu câţiva ani, pe când locuia la Bruxelles, a încercat să facă un stagiu la unul dintre europarlamentarii români şi nu a reuşit."În 2007, fiind în Bruxelles, am trimis o scrisoare de stagiatură, voiam să fac o stagiatură în instituţiile europene, am trimis o scrisoare prin care am cerut, dacă se poate, să fac un stagiu la oricare din cei 33 de europarlamentari. Mi-a răspuns unul singur să îmi spună că nu se poate. Ironia sorţii face că astăzi sunt coleg pe lista ALDE cu acel europarlamentar care atunci mi-a răspuns, este Renate Weber", a menţionat acesta. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)