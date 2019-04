Rugby: Discuţii între reprezentanţii Federaţiei australiene şi Israel Folau după postările homofobe ale jucătorului

16:00

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a declarat vineri că un răspuns final privitor la situaţia directorului general al Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu, va fi comunicat după ce va fi soluţionată contestaţia pe care acesta a depus-o la minister ca urmare a rezultatului evaluării activităţii sale manageriale."În fiecare an are loc o evaluare - formată dintr-o comisie de specialişti, respectiv un reprezentant al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - a tuturor directorilor instituţiilor din subordinea ministerelor, după care, după evaluarea fiecăruia, se propune un punctaj de către comisia respectivă. În momentul de faţă suntem într-o procedură, datorită faptului că domnul director în cauză a depus o contestaţie la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, contestaţie ce va fi analizată, conform legii, de comisia de contestaţii. Am văzut şi scrisoarea deschisă, o scrisoare apărută în presă, am citit, am văzut şi personalităţile ce sunt semnatarii acelei scrisori, dar, deocamdată, suntem într-o procedură, datorită faptului că avem acea contestaţie, iar un răspuns final putem să-l comunicăm după ce se va soluţiona contestaţia", a explicat Daniel Breaz într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.Directorul general al Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu, într-o declaraţie acordată AGERPRES, a calificat drept un "abuz şi o nedreptate" evaluarea anuală realizată de comisia Ministerului Culturii. În acelaşi timp, peste 100 de intelectuali au solicitat ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz, să dispună continuarea proiectelor actualului manager al filarmonicii până la încheierea legală a mandatului actual."Am lut 6,48. Consider un abuz şi o nedreptate pentru că 2018, an analizat, dacă se uită oricine pe site-ul nostru şi are bunăvoinţă, ca şi pe semnăturile care au semnat acel apel, îşi dau seama că nu e numai opinia mea, ci şi acestor calificaţi în muzica simfonică. Ei au apreciat la superlativ anul 2018. După părerea mea, numele care au fost anul trecut în stagiune, conferinţele care au avut loc, cu nume absolut remarcabile, ca şi programul 2018 al Filarmonicii - de departe cel mai bun din toată ţara, după unii aproape la nivelul Festivalului 'Enescu'", a afirmat Andrei Dimitriu.El a precizat că a depus contestaţie la decizia comisiei MCIN, invocând faptul că doi dintre evaluatori nu au legătură cu domeniul muzical."Doi dintre cei trei, deşi legea interzice formula aceasta, nu au legătură cu domeniul, profesional vorbind, nu au legătură cu domeniul analizat. Contestaţia argumentează solicitarea şi contestarea notei de această nerespectare a unui articol al legii, care creează această condiţie de evaluare anuală", a mai spus managerul Filarmonicii 'Enescu'. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)