VIDEO | Un preot a oferit IMAGINEA ZILEI la Campionatele Europene de lupte, de la București

18:10

Pasionatii de fitness sunt asteptati la cea de-a noua editie a Conventiei Internationale de Fitness din Romania, powered by Fitness Scandinavia. Evenimentul va avea loc in perioada 13-14 aprilie 2019, in cadrul Rin Grand Hotel din Bucuresti. Participantii se vor putea bucura de prezenta unor experti de top din lumea fitness-ului, care ii vor motiva […] Post-ul Elita internațională a fitness-ului vine în weekend-ul 13-14 aprilie 2019, la București (PUBLICITATE) apare prima dată în Libertatea.ro.