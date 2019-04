Magda Vasiliu, mesaj cutremurător după ce Emma Neagu, concurenta de la „Românii au talent”, a murit

13:40

Este doliu în familia de la "Românii au talent". Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a impresionat jurații și milioane de oameni în sezonul #9suprem, a murit. Vă reamintim că adolescenta a oferit pe scena show-ului de la Pro TV o lecţie de viaţă emoționantă și sfâșietoare în același timp, ea fiind nevoită să lupte cu […]