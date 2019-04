VIITORUL - CSU CRAIOVA // FOTO Rivaldo se întâlnește cu Gică Hagi la meciul cu Craiova din play-off!

17:00

Gică Hagi a vorbit înaintea partidei de sâmbătă dintre Viitorul și CSU Craiova, de la ora 21:30. Tehnicianul se gândește doar la victorie și spune că-i e dificil să alinieze un prim „11”.„Ne interesează doar victoria care ne-ar aduce aproape de Craiova și ne-ar da oportunitatea de a prinde locul 3. Adversara a crescut foarte mult, este o echipă puternică, greu de bătut, care stă bine din toate punctele de vedere, dar și noi am crescut. ...