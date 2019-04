Suceava: Secţie pentru diagnosticarea şi tratarea amiloidozei - boală rară cu prevalenţa cea mai mare în judeţ

18:00

PSD a preluat guvernarea, în urmă cu trei ani, cu zero fonduri europene atrase, au declarat, vineri, în deschiderea mitingului de la Craiova, preşedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, şi Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD pentru alegerile europarlamentare.Claudiu Manda a susţinut că "liberalii portocalii n-au făcut nimic" pentru judeţul Dolj sau pentru regiune, ci doar "au minţit"."Ne critică Cioloş şi ai lui că nu atragem fonduri europene. Am reluat guvernarea de la ei cu zero fonduri europene, de aia li se spunea 'Guvernul zero'. (...) Şi-au bătut joc de fermieri cu întârzieri de un an de zile la plata subvenţiei. Guvernul îi sprijină pe fermieri. (...) Am avut cea mai mare producţie la porumb din Europa în 2018. Am ajuns de la 300.000 de hectare irigate la 1,4 milioane de hectare irigate şi nu ne oprim până nu ajungem la 2 milioane de hectare, aşa cum am promis acum doi ani. (...) Am încredere în colegii mei din administraţie, am încredere în colegii mei parlamentari că tot efortul lor faţă de oamenii din judeţul Dolj va fi răsplătit pe data de 26 mai. Sunt sigur că pe 26 mai, PSD Dolj va fi organizaţia cu cel mai mare scor din România. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Victorie!", a afirmat Manda la mitingul de la Craiova.Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a promis că va vorbi de bine România la Bruxelles şi a adăugat că PSD va trimite la Parlamentul European "o adevărată echipă de patrioţi". Ea a criticat în context "guvernul lui Iohannis, care a atras zero fonduri europene"."Anul acesta, PSD trimite la Bruxelles o echipă de adevăraţi patrioţi, care nu îşi vor vorbi de rău ţara lor şi care vor munci zi de zi pentru a aduce în ţară bani europeni, fonduri europene, pe care le merităm pentru dezvoltarea ţării noastre. Să ne aducem aminte: deja PSD, după trei ani de guvernare, a adus în România miliarde de euro faţă de zero cât a adus guvernul lui Iohannis. Un guvern care are grijă de ţara lui, şi nu unul cum a fost cel al lui Iohannis, preşedinte care blochează zi de zi măsurile bune pentru noi, pentru români. (...) Românii muncesc la fel de mult şi la fel de bine ca ceilalţi europeni. (...) Avem nevoie de reprezentanţi care să promoveze România. (...) Avem o ţară frumoasă, cu oameni buni şi harnici, haideţi să dăm împreună României locul pe care îl merită în Europa, pentru că românii merită mai mult", a spus Rovana Plumb. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)