O adolescentă din Argentina a povestit cum a fost violată de 10 bărbați. Uluitor ce făcea prietena ei în timpul abuzului / VIDEO

Mihai Pleşu rămâne sub control judiciar, după ce magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au respins contestaţia DIICOT. Avocaţii Sandra Grădinaru şi Alexandru Olănescu, care îl reprezintă pe Mihai Pleşu, au declarat că judecătorii Curţii de Apel Iaşi au menţinut decizia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi de plasare sub control