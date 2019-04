Olguţa Vasilescu (PSD): Avem nevoie să trimitem în Parlamentul European patrioţi români

Deputata PSD de Dolj Lia Olguţa Vasilescu, fost primar al Craiovei, a declarat vineri, la mitingul unde au fost prezentaţi candidaţii partidului pentru alegerile europarlamentare, că România trebuie să trimită în Parlamentul European patrioţi români."Domnul Ludovic Orban însuşi ne spune că dacă va veni la guvernare primul lucru pe care îl va face va fi să abroge Legea salarizării. Florian Câţu, care este eminenţa cenuşie a PNL, ne spune că în momentul în care PNL va veni la guvernare printre primele măsuri vor fi daţi afară 500.000 de bugetari şi vor fi îngheţate toate programele sociale ale PSD, ca să analizeze ei cum merge economia. Aceştia sunt oamenii care vor să vină la guvernare şi care ne avertizează dinainte ce o să ni se întâmple. Avem nevoie să trimitem în Europa patrioţi români, care să se bată pentru noi acolo, care să nu lingă clanţa la mai marii Europei, aşa cum din păcate au făcut în ultimii ani toţi cei trimişi de PNL şi de PMP acolo. Avem nevoie de această echipă şi ştiu că dumneavoastră o veţi susţine. Nu pot ei bloca atât cât putem noi vota", a spus Vasilescu.Acesta a afirmat că PSD şi-a ţinut toate promisiunile electorale privind creşterea salariilor, creşterea pensiilor, scăderea şomajului şi măsurile pentru agricultură şi fermieri."În primii doi ani de guvernare avem o creştere de 60% la pensia minimă. De asemenea, am eliminat toate inechităţile din sistem, pentru că pe timpul lui Boc, când nu au putut să taie pensiile pentru că nu i-a lăsat CCR, le-au impozitat şi am scos CASS-ul din toate pensiile. Am elaborat Legea pensiilor, care este blocată pentru că PNL a atacat-o la Curtea Constituţională. V-am promis că va scădea şomajul şi la ora actuală suntem la minim istoric după Revoluţie. Fermierilor le-am promis că îşi vor primi subvenţiile la timp şi de doi ani le primesc la timp. Am promis că veţi avea apă gratuită pentru a iriga şi aveţi, că vom creşte suprafaţa irigată a României şi a crescut de la 300.000 de hectare la 1,4 milioane de hectare. Am promis, de asemenea, că vom avea centre de colectare a produselor pentru fermieri şi deja s-a înfiinţat Casa Agricolă Unirea, care va fi operaţională din această vară. Am mai promis drumul expres Craiova-Piteşti şi pentru asta s-au făcut paşi importanţi. (...) Şi dumneavoastră nu trebuie să faceţi un exerciţiu de imaginaţie ca să înţelegeţi ce se întâmplă dacă vin ceilalţi la guvernare", a spus Vasilescu.La mitingul PSD organizat la Craiova au fost prezenţi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, mai mulţi candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare, printre care Rovana Plumb, Victor Negrescu, Dan Nica, Gabriela Zoană, Maria Grapini, Natalia Intontero, Cristian Terheş. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)

