Florin Călinescu, replică ironică la adresa unui concurent: ”Noi, bărbații, ne punem fermoarul pe mijloc”

18:10

Emma Neagu, pe care foarte multă lume o știa și o aprecia de când a participat la ”Românii au talent”, a murit pe 7 aprilie la vârsta de 15 ani din cauza cancerului osos, boală cu care a fost diagnosticată în anul 2017. După aflarea veștii, a apărut și prima reacție a lui Smiley. Emma Neagu a […] The post Prima reacție a lui Smiley, după moartea Emmei Neagu de la Românii au talent appeared first on Cancan.ro.