Chile: Secretarul de stat american Mike Pompeo şi-a început la Santiago turneul în America Latină

O operaţiune spectaculoasă a avut loc joi la Paris, când 16 statui din cupru au fost demontate de pe fleşa catedralei Notre-Dame din Paris pentru a fi restaurate, informează AFP."Este un eveniment excepţional, magic. Este pentru prima dată când le vedem de atât de aproape, întrucât au fost amplasate acolo în anii 1860", a declarat Marie-Helene Didier, conservator general pentru patrimoniu şi coordonatoare a programului de restaurare. Foto: (c) Philippe Wojazer / REUTERSAceastă restaurare istorică a statuilor gri-verzui, care reprezintă 12 apostoli şi patru evanghelişti, se înscrie în cadrul unui proiect de renovare a fleşei (turla) catedralei Notre-Dame din Paris.Catedrala, un monument emblematic din Paris, construită între 1163 şi 1345, atrage aproape 13 milioane de vizitatori în fiecare an. Foto: (c) Philippe Wojazer / REUTERS"Este ceva pe care nu îl voi mai vedea niciodată în timpul vieţii mele", a declarat Sofiane, un turist londonez care spune că a trăit un moment extraordinar atunci când o macara înaltă de 100 de metri a coborât la sol una dintre cele 16 statui.Michele, o pensionară franceză, spune că s-a deplasat special la faţa locului pentru a asista la acest eveniment şi că aşteaptă cu nerăbdare să vadă din nou statuile după ce acestea vor fi restaurate. Foto: (c) Philippe Wojazer / REUTERSStatuile în cauză, înalte de trei metri şi cântărind aproximativ 250 de kilograme, vor fi transportate la Perigueux, în regiunea Dordogne, unde vor fi mai întâi examinate, apoi restaurate, înainte de a reveni la Paris pentru a fi ridicate şi amplasate din nou la locurile lor, în anul 2022."Ele vor fi renovate două câte două, în baza unui sistem de ştafetă, în timp ce celelalte vor fi expuse timp de 19 luni în centrul catedralei", înainte de a ajunge din nou pe fleşa de la Notre-Dame, a explicat Jean-Michel Guilment, care lucrează la Direcţia regională pentru afaceri culturale. Foto: (c) Philippe Wojazer / REUTERSStatuile vor putea să îşi modifice culoarea în timpul restaurării şi să capete nuanţe maronii, regăsind astfel culoarea bronzului original.Ele au fost instalate în timpul reconstrucţiei fleşei catedrale pariziene, realizată în perioada 1859-1860 de arhitectul Eugene Viollet-le-Duc, care s-a autoreprezentat în una dintre statui, sub trăsăturile Sfântului Thomas. Fleşa originală a fost construită în 1250, însă a fost demontată în perioada 1786-1792. Foto: (c) Philippe Wojazer / REUTERSCostul restaurării statuilor va fi de aproximativ 800.000 de euro. Bugetul total al proiectului de restaurare a fleşei, finaţat de statul francez, se ridică la 11 milioane de euro.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)