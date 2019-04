Italienii dau tunuri pe terenuri românești. Au luat o avere pentru roșii fictive, iar acum vor bani pentru cartofi pe care nu i-au cultivat

22:40

O companie din Dubai a prezentat o sticlă cu parfum care are încrustate peste 3.500 de diamante și astfel deține trei titluri mondiale omologate de Guinness World Record, relatează UPI. Reprezentanții Guinness au confirmat că Shumukh, un parfum unisex realizat de Spirit of Dubai Parfums, deține recordul mondial pentru cele mai multe diamante încrustate pe o sticlă de parfum […] Post-ul Parfumul care costă cât peste 100 Dacii Logan. Are mii de diamante încrustate și pulverizator controlat de la distanță / FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.