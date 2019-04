S-a întors iarna în România! Unde ninge chiar în aceste momente

19:30

Pe 10 aprilie, Mirela Vaida a adus pe lume cel de-al treilea copilaș, un băiețel. Iar astăzi, vedeta și-a dus micuțul acasă, în sânul familiei. Astăzi, Mirela Vaida a plecat acasă împreună cu Tudor Ștefan, băiețelul pe care l-a adus pe lume în urmă cu două zile la ora 10:00. Mămica este în culmea fericirii […] The post Mirela Vaida și bebelușul ei au fost externați: ”Parcă văd că iar are ochii soacrei mele” appeared first on Cancan.ro.