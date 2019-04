Tenis: Americanul Sam Querrey, calificat în semifinale la Houston (ATP)

07:40

Festivalul de film de la Beijing, ajuns anul acesta la cea de-a IX-a ediţie, se desfăşoară în perioada 13-20 aprilie 2019.Festivalul, fondat în anul 2011, este susţinut şi sponsorizat de guvernul municipalităţii din Beijing şi reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din domeniul cinematografiei. Manifestarea reuneşte cineaşti din întreaga lume iar pe durata acesteia vor avea loc o serie de schimburi culturale.Pe parcursul manifestării vor fi vizionate peste 260 de filme. Festivalul se va deschide cu pelicula "The Composer", o dramă de epocă aparţinând regizorului kazah Xirzat Yahup, şi se va încheia cu filmul indian "Zero" regizat de Aanand L. Rai, potrivit www.hollywoodreporter.com.Din juriul festivalului vor face parte regizorii american Rob Minkoff, britanic Simon West, chinez Cao Baoping şi actriţa din Hong Kong Carina Lau, care vor decide câştigătorii ce vor fi recompensaţi cu Premiile Tiantan ("Templul Cerului") care cuprind zece categorii, printre care cel mai bun film, cel mai bun regizor, sau cel mai bun actor/actriţă.Dintre peliculele selectate pentru secţiunea oficială a Premiilor Tiantan potrivit site-ului oficial www.bjiff.com. se numără: "The Wandering Earth", "Le Poirier Sauvage", "The Unorthodox", "The Waiter", "The Keeper", "The Eleven Chapter", "Teheran: City of Love", "Here", "Sunset", "Happier Times Grump", "Fear", "Ben is Back", "Another World", "A Fortunate Man".Anul trecut juriul festivalului a fost prezidat de regizorul chinez Kar Wai Wong, cunoscut pentru filme ca "In the Mood for Love" şi "The Grandmaster" iar manifestarea s-a desfăşurat în perioada 15-22 aprilie. Ceilalţi componenţi ai juriului au fost: regizorul american Jonathan Mostow, actorul chinez Duan Yihong, actriţa taiwaneză Shu Qi, compozitorul polonez Jan AP Kaczmarek, regizorul român Călin Peter Netzer şi regizorul suedez Ruben Ostlund.La ediţia din 2018, premiul pentru cel mai bun film a fost câştigat de filmul "Scary Mother", o co-producţie Georgia - Estonia regizată de Ana Urushadze.La ediţia din 2017 juriul a fost prezidat de Bille August, membrii juriului au fost actorul francez Jean Reno, regizorul american Rob Minkoff şi regizorul român Radu Jude, iar filmul georgian "Luka" a câştigat marele premiu al festivalului. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu)