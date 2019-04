The Prodigy, lovită de o nouă tragedie, după moartea solistului Keith Flint. „Ai avut mereu grijă de noi”

11:40

Primarul comunei Dângeni, Cătălin Rotundu, a reuşit, cu sprijinul unui psiholog şi cu accesarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri elveţiene, să convingă sute de oameni, asistaţi social, că e mai bine pentru toată lumea să muncească. „Când am venit la Primărie aveam 382 de asistaţi sociali. Am făcut o evaluare a fiecărei gospodării prin aplicarea unor chestionare şi am căutat soluţii. Am scris un proiect pe fonduri elveţiene pentru a putea aduce un psiholog în comună, pe lângă...