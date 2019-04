Etapa 30, Liga 2 » Acum se joacă ultimul meci al zilei din eșalonul secund: U Cluj - Farul » Rezultate + clasament LIVE

10:20

Mihai Teja nu are prea multă liniște la FCSB. Tehnicianul mai are la dispoziție numai șase meciuri să își salveze postul. Dacă „roș-albaștrii” ratează pentru al patrulea an titlul, Gigi Becali e gata să ia o măsură drastică: Marius Șumudică antrenor la FCSB!Gigi Becali e dispus să renunțe la Teja dacă nu-și atinge obiectivul și să facă un prim mare compromis. ...