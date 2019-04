Confesiuni intime: „Am 40 de ani și sunt singură. Cunoscusem un tip grozav, dar ceva din copilărie tot revine"

O cititoare The Guardian cere sfatul expertei în relații a publicației: Sunt o femeie singură în vârstă de 40 de ani. Am avut mai multe relații scurte, dar numai trei au durat mai mult de un an,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3