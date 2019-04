La asta, cu siguranță, nu te așteptai! Adrian Minune și Marcel Pavel, duet în curtea casei

09:30

S-a întors iarna în România! Iarna a revenit în forță, iar drumarii au fost nevoiți să scoată utilajele de dezăpezire. Pe deo parte, ninge ca în povești, pe de altă parte apar toate problemele legate de zăpadă și de drumuri blocate. S-a intervenit de urgență pe porțiunea Transalpină ce asigură accesul în stațiunea Rânca dinspre Novaci. Zăpada […] The post S-a întors iarna în România! Unde ninge chiar în aceste momente appeared first on Cancan.ro.