ALERTĂ! Patru militari români, răniți în AFGANISTAN

16:00

Delegația PSD prezentă la consultările cerute de președintele României, Klaus Iohannis, pe marginea referendumului din 26 mai, i-a cuprins pe Eugen Nicolicea, și doi foști deținuți de la Aiud, in anii '80 despre care partidul de guvernământ a spus că au suferit din cauza lui Augustin Lazăr, tânăr procuror în vremea ceaușismului. Toți trei au însă un trecut cu multe semne de întrebare. Eugen Nicolicea aera deputat PSDS de Mehedinți în 1994 când Regele Mihai a dorit să se întoarcă în țară. Pe 11 octombrie 1994, la câteva zile după ce fostul monarh a fost oprit pe Aeroportul Otopeni de regimul Iliescu, Nicolicea a cerut de la tribuna Parlamentului ca Regele să fie declarat „persona non grata pe teritoriul României”. Deputatul se referea la fostul monarh cu apelativul „cetățeanul Mihai Hohenzollern”. Totodată, Nicolicea a cerut și pedepsirea parlamentarilor din Opoziție - Dinu Patriciu și Ticu Dumitrescu - care l-au întâmpinat pe Rege pe pista aeroportului. Sursa: Recorde.ro La Cotroceni, Nicolicea a fost însoțit de Ioan Muntean și Marin Iancu. Despre primul se spune că nu a fost deținut politic ci unul de drept comun. Acesta ar fi fost condamnat pentru tâlnărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiei, după ce a atacat un grănicer şi i-a luat acestuia pistolul mitralieră şi 30 de cartuşe. Muntean nu era la prima condamnare, acesta fiind condamnat anterior la pedepse cuprinse între 7 luni şi 4 ani pentru abuz în serviciu, ucidere din culpă şi neglijenţă în serviciu. Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, a declarat pentru DC News că nu cunoaște acest caz. În plus, Muntean și Iancu nu fac parte din asociație. "Nu cunosc acest caz iar persoanele respective (n.r. - deținuții politici prezenți la Cotroceni) nu sunt membri la AFDPR. Iulius Filip (cel despre care se spune că nu a fost eliberat mai devreme din închisoare din cauza procurorului Augustin Lazăr, n.r.) era membru la noi, iar pe ceilalţi nu îi ştim şi nu ştiu de ce, efectiv, ne-au ocolit. Nu vin pe la noi. Noi suntem cei închişi până în '64, cu noi s-au întâmplat lucruri greu de imaginat în ziua de azi, mult mai dure decât pe vremea lui Ceauşescu când, degeaba vor unii să zică altceva, dar aveau vorbitor, aveau scrisoare, pachet, dar pe vremea noastră nu aveam absolut nimic", a spus Octav Bjoza, pentru DC News. După întâlnirea de la Cotroceni, Muntean l-a acuzat Augustin Lazăr că i-a amânat de două ori eliberarea condiţionată şi că l-a trimis la carceră timp de 10 zile pentru o poezie. "În 1980 am fost condamnat de Tribunalul Timișoara la 8 ani temniță grea. Am fost depus la Aiud. Acolo comandantul penitenciarului m-au băgat regim restrictiv. Din acest pluton făcea partea și Augustin Lazăr, actualul procuror șef al României. El m-a amânat de două ori și o dată a ieșit la raport să declarare că sunt vinovat. Domnul Vaida să îmi dea 10 zile de izolare. Am cerut domnului președinte să semneze decretul ca să îl revoce din funcție și mi-a spus că o să vadă", a declarat Muntean. Acesta este considerat eroi de către Antena 3. De asemenea, Marin Iancu a spus că Lazăr este lipsit de "cultul umanității", după ce i-a respins în mod repetat cererile de eliberare. "Am fost deținut politic, inițial 10 ani mi-au dat. Mi-au dat 2 la recurs și am rămas la 8 ani. Trebuia să execut la capăt. Mi-au dat 5 ani, am executat 5 ani trei luni și 18 zile. Cu 12 zile înainte mi-au dat drumul, au zis condiționat. Am fost amânat de patru ori, nejustificat. Am participat acolo la activitățile culturale, dar mi-au scris acolo timp insuficient pentru reeducare. În legătură cu Lazăr, nu știam cine e și nici nu am fost curios să aflu. Când am văzut că au prezentat lista cu foștii deținuți politici, m-au sunat colegii și mi-au spus te-am văzut pe listă. Atunci m-am uitat pe documente. Mă interesa doar să fiu liber, numai că acest om lipsit de cultul umanității, neavând posibilitatea să stau de vorbă, că aveam copii, nevastă, acest om a tras acolo și am făcut încă 4 ani de zile lipsit de libertate. Iar pe 11 septembrie, împreună cu încă 6 deținuți politici am făcut la Viena conferința pentru cooperare și securitate și am reușit să trimit într-adevăr prin Ambasada americană, atunci am trimis la corpul diplomatic de la Viena, Securitatea a luat foc și cinci dintre noi au fost trimiși în America. Aici am rămas doar noi, eu și Radu Filipescu", a declarat Iancu.