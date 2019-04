Atletico Madrid pregătește o mutare fantastică! Spaniolii sunt gata să renunțe la Diego Costa pentru Cavani

15:50

Bianca Andreescu (23 WTA/18 ani) are o ascensiune fantastică în acest an, însă n-a absolvit examenul de Bacalaureat.Sportiva din Canada cu origini românești s-a întors acasă unde se recuperează și anunță că va începe să învețe pentru examenul maturității.„Acum este un moment bun pentru mine să fiu acasă. Nu am mai fost de ceva vreme, pentru că am jucat mult tenis. Deci, poate că e un lucru bun. ...