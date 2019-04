Moto: Numărul 69, retras la Marele Premiu al Americilor în semn de omagiu pentru Nicky Hayden

12:40

Fotbalistul echipei FCSB, Ioan Hora, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi sunt motivaţi pentru a câştiga partida din deplasare cu CFR Cluj şi a aduce cele trei puncte la Bucureşti."Suntem motivaţi pentru a aduce cele trei puncte la Bucureşti. Vom da totul pentru a câştiga acest meci important. CFR a demonstrat că este o echipă valoroasă, cu jucători puternici. Dar noi dacă vom fi bine fizic şi psihic la ora partidei, atunci eu sau Gnohere vom avea mai multe oportunităţi de a marca. Pentru că dacă mijlocaşii şi fundaşii sunt bine, atunci cu siguranţă noi vom avea şanse de a înscrie", a spus el."De când am venit aici au fost multe voci, dar eu cred că până la urmă am reuşit să le temperez. Cred că am avut un început de an bun. Vom vedea la meciul ăsta dacă voi continua pe aceeaşi linie sau nu. Nu ţine numai de mine, ţine şi de colegii mei. Dacă ei îmi vor aduce mingea în faţa porţii atunci voi avea şanse de a înscrie. Dar nu sunt Messi să iau mingea de la mijlocul terenului, să driblez şi să dau gol", a adăugat Hora.Fost jucător la CFR Cluj, Ioan Hora susţine că nu are nimic de demonstrat în partida de duminică. "Nu am ce să demonstrez celor de la CFR Cluj. Cât timp am fost acolo au fost şi bune şi rele. Ce a fost a fost, acum privesc doar în faţă. E tricoul FCSB-ului pe care trebuie să îl apăr şi asta e o motivaţie în plus pentru mine", a precizat atacantul.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, în deplasare, formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a play-off-ului Ligii I.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu) Captură foto: FCSB / Facebook