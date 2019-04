Un fost purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat a trecut la Pro România. Explicaţia lui: PSD a intrat pe un drum antieuropean

"Am intrat in Partidul Social Democrat in 2010 la Consiliul National al PSD. Am urmarit personalitatea politica a fostului premier Adrian Nastase. Am avut onoarea sa lucrez cu presedintele Consiliului National al PSD o perioada. Pana cand a fost bagat la puscarie in urma unui simulacru de proces. Am urmat apoi calea politica social democrata, am muncit zdravan si cu multa placere multi ani. Am fost intotdeauna un om de stanga desi am muncit toata viata in mediul privat. Am ocupat pozitia de secr...

