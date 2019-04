HOROSCOP. Zodiile și părțile corpului. Berbecii conduc creierul, sprâncenele și fața. Gemenii conduc brațele și plămânii

HOROSCOP. Stiai ca in astrologie, fiecare zodie guvernata de planetele sale coordonatoare are echivalent in anumite parti ale corpului uman, parti pe care le influenteaza in functionarea lor, in frumusetea lor, in...

