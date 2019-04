Tenis: Benoit Paire - Pablo Andujar, în finala turneului de la Marrakech (ATP)

09:20

Seria "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), cea mai urmărită serie de televiziune din toate timpurile, are o componentă numerologică pe care fanii o pot recita pe dinafară: opt şerpoaice ale deşertului (fiicele bastarde ale lui Oberyn Martell; şapte regate din Westeros; şase lupi străvechi adoptaţi de copii lui Eddard Stark şi trei dragoni care scuipă flăcări sub comanda reginei Daenerys Targaryen - de fapt doar doi, după cum reaminteşte USA Today.În afara acestor date, USA Today publică un material despre toate numerele semnificative pentru acest serial multi-premiat al televiziunii HBO, bazat pe romanele fantasy semnate de George R.R. Martin:73 - Numărul total al episoadelor, inclusiv cele 6 din ultimul sezon care începe pe 14 aprilie. Primele şase sezoane au avut câte 10 episoade, iar penultimul 7.80 - Numărul de minute ale celui mai lung (şi mai recent) dintre episoade - finalul Sezonului 7, intitulat "The Dragon and the Wolf" (Dragonul şi lupul). Trei dintre cele mai lungi 12 episoade ale serialului fac parte din Sezonul 7. Ultimul sezon ar putea modifica această situaţie.32.8 milioane - Audienţa medie pentru Sezonul 7 (pe toate platformele disponibile). Audienţa a crescut de la sezon la sezon: Sezonul 1 - 9,3 milioane; Sezonul 2 - 11,6 milioane; Sezonul 3 - 14,4 milioane; Sezonul 4 - 19,1 milioane; Sezonul 5 - 20,2 milioane; Sezonul 6 - 25,7 milioane. Conform aşteptărilor, Sezonul 8 va spulbera aceste recorduri.132 - Numărul total al nominalizărilor la premiile Emmy. Serialul a câştigat, până în prezent 47 de statuete, printre care premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic în 2015, 2016 şi 2018, pentru cele trei cele mai recente sezoane.94/100 - Punctajul mediu obţinut pe site-ul Metacritic.com pentru Sezonul 4. Deşi din ce în ce mai urmărite şi în continuare foarte premiate, celelalte sezoane au înregistrat scăderi ale acestui calificativ: Sezonul 5 (91/100), 6 (73/100) şi 7 (77/100).5 - Numărul cărţilor publicate de George R.R. Martin în saga "A Song of Ice and Fire" pe care este bazat scenariul serialului: 'A Game of Thrones' 1996; 'A Clash of Kings' 1999; 'A Storm of Swords' 2000; 'A Feast for Crows' 2005; 'A Dance with Dragons' 2011. Fanii aşteată cu nerăbdare ultimele două volume care trebuie să închidă această saga: 'The Winds of Winter' şi 'A Dream of Spring'.220 - Numărul de săptămâni în care prima carte din saga, "A Game of Thrones", s-a menţinut în topul celor 150 cele mai vândute cărţi alcătuit de USA Today. Adică mai mult de 4 ani, deşi săptămânile nu sunt consecutive. Numărul total al săptămânilor în care alte cărţi din serie s-au menţinut în topul de 150 de poziţii: "A Dance with Dragons" 156 de săptămâni; "A Clash of Kings" 115 săptămâni; "A Storm of Swords" 103 săptămâni; "A Feast for Crows" 99 de săptămâni.186 - Numărul personajelor care au murit în cele 7 sezoane ale serialului, dintr-un număr de 330 de personaje importante pentru povestire, aşa cum au fost publicate de cercetătorii australieni Reidar Lystad şi Benjamin Brown în studiul lor epidemiologic despre mortalitatea din "Game of Thrones", publicat în revista Injury Epidemiology. Astfel, rata mortalităţii în cele 7 sezoane de până acum este de 56,4%. Sezonul 8 este aşteptat să stabilească noi recorduri în această privinţă.14 - Probabilitatea procentuală pentru un personaj de a muri la cel mult 0 oră după ce a apărut pentru prima oară pe sticlă, conform aceleiaşi analize a mortalităţii.