Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49, numerele de duminică, 14 aprilie

22:30

Atunci când este vorba despre dragoste, totul se schimbă radical. Dorința și pasiunea sunt ingredientele esențiale care transformă orice cuplu într-o adevărată uzină de făcut amor. Mult mai delicată devine situația atunci când locația aleasă nu este dormitorul din locuința personală, ci un spațiu… public unde ești ”la vedere”, cum se spune. Dar au existat […] The post Topul vedetelor din România care s-au iubit în locuri publice appeared first on Cancan.ro.