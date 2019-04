Numărătoarea inversă pentru marea dezbatere din Ucraina! Președintele Poroșenko își așteaptă adversarul pe stadion „chiar dacă nu vine”

13:40

Lingvistul american David J. Peterson este cel care a inventat dialectele ficționale din serialul „Game of Thrones”. Cofondatorul Societății Limbilor Inventate a realizat chiar și un curs disponibil printr-o aplicație cu ajutorul căreia fanii pot învăța dialectele valyrian și dothraki. Sezonul final al „Game of Thrones” se lansează duminică. Peterson spune că există o singură persoană care […] Post-ul Cum poți învăța valyriană, limba vorbită în serialul „Game of Thrones”. Sfaturi de la creatorul dialectului ficțional / VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.