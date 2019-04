Madonna a prezentat, pe reţelele de socializare, o misterioasă „Madame X“

14:15

Recentul test de succes al unei arme indiene anti-satelit a adus critici statului asiatic din partea NASA şi Pakistanului, dar New Delhi nu intenţionează să se oprească aici. Potrivit The Times of India, ţara dezvoltă arme cu energie dirijată, arme laser şi electromagnetice, care au devenit populare datorită jocurilor video, dar care nu au fost văzute niciodată pe un câmp de antrenament.