SCM Craiova a jucat pentru antrenor și a bătut la Brașov! Operat pe inimă, tehnicianul a venit să țină ședința la hotel

CFR și FCSB au rămas singurele concurente la câștigarea campionatului, sunt cele mai bogate din competiție și au cei mai buni fotbaliști. Dintr-o formulă ideală a Ligii 1, doar trei jucători nu se află sub comanda lui Petrescu sau a lui TejaDerby-ul CFR - FCSB se joacă de la ora 21:00, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO.CFR Cluj e lider în Liga 1 și are 3 puncte avans față de rivala FCSB. ...