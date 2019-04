Fotbal: Zidane, rezervat în privinţa reformării Ligii Campionilor

11:50

Supranumit "Tolkien al Americii", referire la scriitorul britanic de literatură fantasy de la care a preluat tendinţa de a-şi ucide personajele, George R. R. Martin a devenit celebru la nivel mondial cu ''A Song of Ice and Fire'', saga care a inspirat serialul "Game of Thrones", potrivit AFP.Odată cu faima mondială, scriitorul în vârstă de 70 de ani, care se afişează purtând barba albă, şapcă, ochelari şi bretele, a devenit în 2016 al 12-lea cel mai bine plătit scriitor, potrivit unui clasament realizat de Forbes.Acest împătimit al istoriei medievală şi al mitologiei, pasionat de Războiul Rozelor, a vândut peste 85 de milioane de exemplare din seria sa fantastică, tradusă în 47 de limbi.Opera sa, care cuprinde zeci de nuvele şi romane, abordează mai multe genuri: SF ("A Song for Lya"), fantastic ("Armaggedon Rag"), horror ("Night Flyers") sau chiar benzi desenate ("Wild Cards").Născut la 20 septembrie 1948 la Bayonne (New Jersey), George Raymond Richard Martin este fiul unui docher. "Am crescut într-o locuinţă socială. Eram săraci (...). Nu mergeam niciodată nicăieri vara. Cărţile însă m-au purtat peste tot", a povestit acest cititor pasionat pentru postul american de televiziune PBS.În copilărie, scria poveşti cu monştri pe care le vindea colegilor în schimbul câtorva bănuţi, apoi, când era la liceu, crea poveşti cu supereroi pentru reviste cu tiraj mic.La 13 ani, este marcat de lectura "The Lord of the Rings" de J. R. R. Tolkien: "După moartea lui Gandalf, suspansul se multiplică de o mie de ori întrucât acum, oricine poate muri''. De aici s-a inspirat în tendinţa de "a-şi ucide personajele în mod subit".A studiat jurnalismul la Universitatea din Northwestern (Illinois). Scriitorul a protestat în mod constant împotriva războiului din Vietnam, pe care l-a considerat ''în mod special'' reprobabil, după cum a mărturisit pentru Rolling Stone scriitorul, renumit pentru poveştile sale despre bătălii homerice.În 1972, când americanul Bobby Fischer a devenit campion mondial la şah şi a generat un interes puternic pentru acest joc, George R.R. Martin şi-a găsit o slujbă ca organizator de turnee de şah în timpul weekendului. Acest lucru îi oferea ''cinci zile libere pe care să le dedice scrisului'' şi suficienţi bani pentru a-şi achita facturile, a declarat autorul pentru The Independent."O povară imensă"George R. R. Martin a început să publice în anii 1970, obţinând numeroase premii pentru romanele sale, după care a început să lucreze la seriale de televiziune (''The Twilight Zone'', ''Beauty and the Beast'') continuând să scrie în acelaşi timp."De fiecare dată când trimiteam o primă versiune a scenariului, îmi spuneau 'George, ne place foarte mult, dar depăşeşte de cinci ori bugetul nostru''. "În locul unei bătălii la care iau parte 10.000 de persoane, scrie un duel între erou şi personajul negativ...", a relatat autorul pentru Time.După mai multe proiecte de televiziune care au murit în faşă, scriitorul s-a consacrat exclusiv literaturii, cu intenţia de ''a crea ceva atât de măreţ, pe măsura imaginaţiei mele, cu toate personajele pe care mi le doresc, cu castele gigantice, dragoni, lupi, sute de ani de istorie şi o intrigă cu adevărat complexă. În practică, imposibil de filmat'', a spus acesta referindu-se la saga sa ''A Song of Ice and Fire'', demarată în 1991 şi plănuită iniţial a fi o trilogie.După ce scrierile sale au început să ocupe primele poziţii în clasamentele celor mai bine vândute cărţi şi după lansarea adaptării cinematografice ''The Lord of the Rings'', producătorii de la Hollywood au început să fie interesaţi de scrierile sale.''GGRM'' a refuzat proiecte ale unor filme axate pe personajele Jon Snow sau Daenerys, precum şi propunerile de adaptare a primei cărţi din serie care au condiţionat continuarea prin încasările realizate.Proiectul adaptării filmice a căpătat contur cu ocazia unei întâlniri din 2006 cu scenariştii David Benioff şi D. W. Weiss, care a dus la lansarea în 2011 a serialului ''Game of Thrones'' de către HBO.Ultimul sezon al serialului va debuta la 14 aprilie (în SUA) şi este realizat pe baza unor elemente furnizate de George R.R. Martin scenariştilor ''cu cinci sau şase ani în urmă''. ''Dar ar putea exista modificări şi vor fi multe adăugiri'', a declarat pentru Rolling Stone autorul, care nu a citit ultimele versiuni de scenariu.Scriitorul nu a finalizat încă ultimele două volume din seria sa de romane fantastice, spre neliniştea şi câteodată furia fanilor."De fiecare dată când mă apuc de scris sunt conştient că trebuie să fac ceva grandios", este o ''povară imensă'', a mărturisit autorul pentru Guardian.