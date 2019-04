Adriana Bahmuțeanu dă detalii după ce instanța a stabilit că băieții ei vor locui la Silviu Prigoană. „Îmi iubesc copiii, însă mă simt total depășită financiar de pretențiile lor”

17:20

Ultimul sezon al serialului „serialului „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor) este așteptat cu sufletul la gură de milioane de fani din lumea întreagă. Catalogată drept evenimentul de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 din Game of Thrones va avea loc pe 14 aprilie, după ora SUA, și o zi mai târziu, după ora României. Ultima […] Post-ul GAME OF THRONES, SEZONUL 8. A început numărătoarea inversă până la premiera ultimului sezon al serialului fenomen apare prima dată în Libertatea.ro.