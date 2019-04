Tăriceanu: Societatea Timişoara pare de nerecunoscut pentru mine, vrea să premieze un torţionar

12:20

Cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat: serialul TV ''Game of Thrones'', al cărui al optulea şi totodată ultim sezon va fi difuzat începând cu data de 14 aprilie în 186 de ţări, cumulează numeroase recorduri, relatează AFP.Audienţe excepţionaleLansat în 2011, serialul ''Game of Thrones'', "GoT" pentru cunoscători, a sedus de la un sezon la altul din ce în ce mai mulţi telespectatori.În 2014, a devenit serialul HBO cu cea mai mare audienţă, detronând renumita producţie ''The Sopranos ''.Ultimul episod din sezonul al şaptelea a fost urmărit în seara în care a fost difuzat de 16,5 milioane de fani în Statele Unite, un record absolut pentru un serial TV.Dincolo de Atlantic, episoadele precedentului sezon difuzat au fost vizionate, în medie, de peste 30 de milioane de persoane, potrivit HBO.Cifre excepţionale sunt înregistrate oriunde este difuzat acest serial. La succesul "Game of Thrones" contribuie şi pirateria online, estimându-se că peste 1 miliard de persoane au urmărit în mod ilegal sezonul al şaptelea, stabilind astfel un nou record.Mai multe posturi de televiziune, precum OCS în Franţa şi Sky Atlantic în Regatul Unit, au decis să îl difuzeze simultan cu difuzarea sa în Statele Unite, adică la miezul nopţii, notează AFP.Buget colosalCel de al optulea sezon este anunţat drept cel mai scump din istoria serialelor TV, cu un buget de 15 milioane de dolari pe episod, respectiv 90 de milioane de dolari pentru cele şase episoade.Pe lângă efectele speciale, provocările generate de amenajarea decorurilor naturale şi onorariile actorilor (peste 1,1 milioane de dolari pe episod pentru cei mai importanţi cinci actori principali), valoarea facturilor a crescut vertiginos, cu atât mai mult cu cât episoadele acestui ultim sezon sunt mai lungi - o oră şi douăzeci de minute pentru ultimele trei, durate similare celor ale unor filme de lungmetraj. Doar episodul pilot a costat aproape 10 milioane de dolari în condiţiile în care cel mai scump sezon difuzat, al şaptelea, a costat 100 de milioane de dolari.Investiţia este rentabilă, potrivit The New York Times, întrucât franciza "Game of Thrones" a adus anual postului HBO încasări de 1 miliard de dolari.Este, de asemenea, serialul recompensat cu cele mai multe premii Emmy - 47 în total.Top secretDupă ce patru episoade din sezonul al cincilea au ajuns fraudulos pe internet înainte de difuzarea lor oficială, postul HBO şi-a înăsprit procedurile de comunicare. Cei doi producători principali, David Benioff şi D.B Weiss, care vor regiza ultimul episod, au turnat mai multe variante de final pentru a evita scurgerile de informaţii, o tehnică utilizată anterior şi în cazul serialelor ''The Sopranos'' şi ''Breaking Bad''.Actriţa Sophie Turner (interpreta personajului Sansa Stark) a mărturisit că a mers în mai multe spaţii de filmare false. De asemenea, un dispozitiv antidronă a fost folosit în timpul filmărilor.Stimularea turismuluiCu platouri de filmare în aproximativ treizeci de locaţii din toată lumea, populara sagă fantastică a stimulat turismul pe oriunde a trecut - Irlanda de Nord, Islanda sau localităţile spaniole Osuna şi Girona au asistat la o explozie a numărului de vizitatori, în special datorită circuitelor turistice dedicate, potrivit datelor compilate în cartea ''Game of Thrones décodé'', semnată de Ava Cahen.În ceea ce priveşte oraşul Dubrovnik din Croaţia, capitala fictivă a Westerosului, King's Landing, care a asistat la un aflux de turişti datorită serialului, autorităţile au fost nevoite să impună un plafon al numărului de vizitatori.Mode lansatePrenumele personajelor serialului i-au inspirat pe părinţi. În Regatul Unit, Arya se numără printre primele douăzeci de nume date copiilor (343 de copii au primit acest nume în 2017), în timp ce în Statele Unite Khaleesi a intrat în 2014 în top 1.000 cele mai utilizate nume (466 de mici Khaleesi s-au născut în 2017).Nu doar numele au fost imitate. Unul dintre principalii actori, Peter Dinklage, le-a cerut fanilor să nu mai cumpere câini din rasa Husky, precum cei utilizaţi în serial, deoarece numărul acestor animale abandonate în adăposturi a explodat. Acesta a crescut cu 700% după anul 2011 în Regatul Unit, potrivit asociaţiei pentru protecţia animalelor PETA.Fani prezidenţialiBarack Obama, fan al serialului, a cerut prezentarea în avanpremieră a celui de al şaselea sezon după ce HBO a blocat orice predifuzare.Donald Trump a făcut referire în repetate rânduri la deviza emblematică a familiei Stark: ''The winter is coming'' (''Vine iarna''). Fani prezidenţialiBarack Obama, fan al serialului, a cerut prezentarea în avanpremieră a celui de al şaselea sezon după ce HBO a blocat orice predifuzare.Donald Trump a făcut referire în repetate rânduri la deviza emblematică a familiei Stark: ''The winter is coming'' (''Vine iarna''). El a publicat pe Twitter mesajul "Sanctions are coming" ("Sancţiunile vin") - deturnând sensul frazei celebre pentru a saluta apropiata reimplementare a sancţiunilor contra autorităţilor de la Teheran, ridicate în urma acordului internaţional din 2015 ce vizează dosarul nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras ulterior - dar şi ''The wall is coming'', cu referire la zidul de la graniţa cu Mexicul, spre nemulţumirea postului dar şi a unora dintre actori.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu) R. Martin, părintele "Game of Thrones''