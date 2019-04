Tenis: Sorana Cîrstea şi Andreea Mitu au cucerit titlul la dublu la Lugano (WTA)

13:20

Publicul poate vota compania favorită până pe 21 aprilie 2019 pentru a o trimite direct în finală, alegând dintre cele 50 de firme desemnate semifinaliste în cadrul Programului 'Made in Romania', a anunţat Bursa de Valori Bucureşti (BVB)."Liga BVB şi-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste, printr-un proces complex de selecţie, dintr-un total de aproape 300 de companii antreprenoriale înscrise. Aflat la cea de-a treia ediţie, programul a reconfirmat succesul în rândul comunităţii de afaceri din România, printr-o creştere de aproape 50% a numărului de companii înregistrate comparativ cu ediţia precedentă", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul BVB.Dintre cele 50 de semifinaliste, un juriu format din 12 experţi va alege 14 companii. Cea de a 15-a companie va fi aleasă pe baza votului publicului, în perioada 8 - 21 aprilie, pe website-ul proiectului www.bvbleague.ro/vot-public. Numele celor 15 finaliste vor fi anunţate în data de 14 mai, în cadrul Galei 'Made in Romania'.Potrivit sursei citate, interesul în creştere pentru 'Made in Romania' este datorat inclusiv sprijinului oferit de partenerii Bursei de Valori Bucureşti, a membrilor Comitetului de Nominalizare, membrilor Juriului, precum şi companiilor care au intrat în Liga BVB în primele două ediţii ale 'Made in Romania'.'Made in Romania' a început în anul 2017, cu 166 de companii nominalizate. La a doua ediţie (2018), numărul nominalizărilor a crescut cu 20%, la 201, pentru ca în a treia ediţie (2019), să fie înregistrate 296 de companii, cu aproximativ 50% peste nivelul din 2018 şi aproape dublu faţă de prima ediţie.A treia ediţie a 'Made in Romania' a adus o serie de îmbunătăţiri, cu o segmentare clară a companiilor participante, cât şi o restructurare a programului de mentorat, astfel încât 'Made in Romania' să ajungă cât mai aproape de antreprenorii din România.La segmentarea companiilor înscrise s-a ţinut cont printre altele de cifra de afaceri, număr de angajaţi şi perioada de activitate, astfel că sunt trei categorii de companii: start-up-uri, IMM-uri şi companii mari. Fiecare companie participantă concurează, astfel, cu companii de talie similară."În cele trei ediţii ale programului, am aflat poveştile a peste 500 de companii antreprenoriale româneşti, unele fiind adevăraţi campioni, iar altele reprezentând surprize pentru noi prin inovaţie sau prin dinamica business-ului de la an la an. Toţi aceşti antreprenori români, care produc în România creează locuri de muncă, bunăstare atât pentru clienţii lor, cât şi pentru angajaţii lor, contribuie consistent la veniturile bugetare prin plata taxelor şi impozitelor către stat, putându-se astfel plăti salarii în sectorul public, pensii şi apoi construi şcoli, spitale şi infrastructură. Vorbim despre reinvestirea profitului în societatea în care trăim cu toţii. Ne bucurăm că acest program îmbunătăţeşte imaginea şi educaţia aferenta antreprenoriatului în România şi dă încredere şi altor români că se pot dezvolta afaceri private de mare succes în ţara noastră. O societate educată va avea mult mai multe şanse să aibă şi o economie dezvoltată', a afirmat Lucian Anghel, preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.Ultima etapă a acestei ediţii este dedicată tuturor companiilor semifinaliste şi implică asistenţa gratuită în domeniile de interes pentru companii prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara), discuţii bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc."Numărul mare şi diversitatea companiilor nominalizate ne-au depăşit aşteptările şi ne bucurăm să vedem acest interes în creştere pentru programul 'Made in Romania'. Totodată, ne bucurăm când vedem antreprenori care au fost în 'Made in Romania' interesându-se de atragerea de finanţare prin intermediul pieţei de capital, dar şi când aflăm că discuţiile din cadrul workshop-urilor sau parteneriatele încheiate între antreprenori au fost fructuoase. Astfel, 'Made in Romania' este o punte de legătură între antreprenori şi consultanţi, finanţatori şi alţi stakeholderi, aşa cum bursa pune în legătură antreprenorii care au nevoie de capital pentru finanţarea ideilor de dezvoltare a afacerii cu investitorii care ar putea plasa o parte din banii lor în dezvoltarea afacerilor antreprenorilor', a subliniat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.'Made in Romania' este un program unic care îşi propune să identifice şi să promoveze antreprenoriatul românesc. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Daniel Badea, editor online: Ady Ivaşcu)