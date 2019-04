Elevă de 11 ani umilită în fața clasei. Gestul oribil făcut de dirigintă

12:00

Scene șocante lângă o benzinărie din Alba Iulia. Un tânăr care, probabil, a consumat drogul “zombie” a fost filmat în timp ce stătea în ploaie, incapabil să facă vreun pas. Jurnalistul Rareș Năstase a povestit despre incident pe contul personal de socializare. „Trist, foarte trist… Aceste imagini încep să devină o obisnuinţă pe la noi, […] The post VIDEO. În ce stare a ajuns un tânăr din Alba Iulia după ce a consumat drogul “zombie” appeared first on Cancan.ro.