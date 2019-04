Băsescu explică de ce crede că Lazăr ar trebui să demisioneze sau să fie revocat de Iohannis

„E complicat de spus ce ar trebui să facă pentru că deocamdată suntem într-o dezbatere publică jurnalistică. Deci un ziarist, alt ziarist, publică documente, fac documente etc. Nu avem un document oficial. Pe de altă parte, îmi aduc aminte ce mi-a făcut presa pentru că am cerut mapa profesională când am respins-o pe Norica Nicolai, tocmai pentru a anchetat pe unul în locul unui altuia, un om a ajuns în puşcărie. Constatând asta am spus că nu o numesc. Dacă ar fi fost cerută mapa profesională a l...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul