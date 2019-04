CFR CLUJ - FCSB 0-0 // Teixeira și Morais trag concluziile unui meci slab: „Obiectivul nostru a fost să nu luăm gol”

Filipe Teixeira și Junior Morais consideră că FCSB a condus jocul în partida de la CFR Cluj, scor 0-0, din etapa a 5-a din play-off.„Cred că am dominat meciul, am avut posesia, dar nu am avut ocazii de gol. E un egal care ne păstreză în lupta pentru titlu. Obiectivul nostru a fost să nu primim gol și n-am primit, dar din păcate nici n-am înscris. Nici CFR nu și-a creat ocazii clare de gol. ...

