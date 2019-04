Cornel Dinu îl desființează pe Dan Petrescu, după remiza albă dintre CFR Cluj și FCSB: „E un ciugulitor disperat!”

22:00

Mai sunt doar câteva ore până la cel mai important eveniment de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 al serialului-fenomen „Game of Thrones”, produs de HBO. Netflix tratează cu umor premiera serialului produs de platforma cu care se află în concurență. Cu doar câteva ore înainte de premiera ultimului sezon „Game of Thrones”, Netflix România […] Post-ul Mesajul genial publicat de Netflix cu câteva ore înainte de premiera sezonului 8 din „Game of Thrones” apare prima dată în Libertatea.ro.