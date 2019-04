Statele Unite adresează felicitări noului guvern palestinian

20:00

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi premierul României, Viorica Dăncilă, au anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută duminică seară la sediul Guvernului, semnarea a trei contracte de infrastructură ce vizează Secţiunea I Sibiu-Boiţa a autostrăzii Piteşti-Sibiu, Lotul 3 al Autostrăzii de Centură a Bucureştiului şi sistemul de automatizare pentru Magistrala 5 de metrou. Pe parcursul declaraţiei de presă, şeful de la Transporturi a transmis, din nou, o serie de avertismente constructorilor pentru ca aceştia să respecte termenele de execuţie a lucrărilor şi, totodată, i-a îndemnat să-i respecte pe subcontractorii români."Domnilor constructori, nu o să mai tolerăm nicio scuză, nicio întârziere şi niciun claim... Începeţi-vă contractele prin a lucra deja la proiectare, pentru că sunt firme care au semnat contractele şi au reuşit să scurteze timpul de proiectare, de la 9 luni, 12 luni la două luni. Deci, se poate. Sunt convins că şi dvs. puteţi. Nu vă mai bateţi joc de subcontractorii români ! Plătiţi-i la timp ! Lucraţi în România şi trebuie să avem grijă de mediul de afaceri din România. Nu vreau să mai fiu informat că nu plătiţi la timp subcontractorii atât timp cât statul română vă plăteşte la timp toate facturile. Am înţeles foarte bine mesajele românilor şi tocmai de aceea mi-am dedicat acest mandat vizitelor în teren atât anunţate, cât şi neanunţate. Aşa vom proceda şi de acum înainte, să ne asigurăm că termenele, calitatea lucrărilor sunt cele pe care constructorii le-au asumat în contract. Mesajul meu este unul cât se poate de simplu: guvernarea PSD-ALDE continuă investiţiile şi finalizează proiectele în derulare", a afirmat Răzvan Cuc.Ministrul Transporturilor a menţionat că primul dintre cele trei contracte parafate, duminică seara la Guvern, face referire la Autostrada Piteşti - Sibiu."Primul contract are în vedere o autostradă foarte importantă şi demult aşteptată de români. Este vorba de Autostrada Piteşti - Sibiu, secţiunea I, Boiţa - Sibiu. Încă din primul mandat de ministru am înţeles că străpungerea Carpaţilor este o prioritate pentru dezvoltarea economică a României. Secţiunea Sibiu - Boiţa nu înseamnă doar o simplă secţiune a unei autostrăzi. Aşa că, în anul 2017, Guvernul PSD-ALDE a deblocat şi a lansat procedura de achiziţie publică pentru primele loturi ale autostrăzii Sibiu - Piteşti. Reamintesc faptul că la finalizarea procedurii de achiziţie publică a fost condiţionată de obţinerea Acordului de mediu care a fost obţinut în luna decembrie 2018. Valoarea contractului este de 612 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a 129 de milioane de euro. Durata de realizare a acestui contract este de 48 de luni, dintre care 12 luni pentru activitatea de proiectare şi 36 de luni pentru execuţie", a susţinut Cuc.Potrivit ministrului, un al doilea contract este cel al Lotului 3 din Autostrada de Centură a Municipiului Bucureşti, secţiunea Sud, a cărui valoare se ridică la 853 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a 180 de milioane de euro)."Acum trei săptămâni, după cum ştiţi, semnam Lotul 2 al acestei Centuri. Acest sector (Lotul 3, n.r.) face parte din Centura Bucureşti Sud, care va asigura dintre Autostrada A1 Piteşti - Bucureşti şi Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa. Când va fi finalizată această secţiune de autostradă se va elimina disconfortul existent astăzi pe bulevardele Capitalei şi va asigura creşterea gradului de mobilitatea atât pentru Bucureşti, cât şi pentru regiunile limitrofe. Bucureştiul va beneficia de o infrastructură de calitate ce va permite reducerea timpului petrecut în traficul de pe Centură de către şoferi", a spus ministrul Transporturilor.Acesta a adăugat că al treilea contract semnat duminică face referire la sistemul de automatizare şi siguranţă a traficului pentru Magistrala 5 de metrou."Al treilea contract pe care l-am semnat astăzi la sediul Guvernului este cel privind sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului, inclusiv de echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren, sistemul de informare dinamică pe Magistrala M5. Este un proiect extrem de aşteptat de către toţi locuitorii Bucureştiului şi, în acest sens, în ultima vizită pe care am avut-o pe şantier împreună cu domnul director Şodolescu (directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu, n.r.) şi cu constructorii, domnul director ne-a garantat cu mandatul pe masa ministrului că va termina această magistrală la sfârşitul anului şi vom putea circula", a subliniat Răzvan Cuc.Demnitarul a punctat, totodată, că Executivul din care face parte susţine dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, construcţia unei reţele eficiente de autostrăzi, drumuri expres, şosele care să facă legătura între regiunile României, dar şi între România şi alte state."Ne aflăm astăzi aici, la sediul Guvernului, pentru că, aşa cum am promis, proiectele de infrastructură prind viaţă şi sunt o prioritate pentru Guvernul PSD-ALDE şi pentru programul de guvernare, aşa cum au fost prevăzute încă de la bun început. Dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea decalajelor, un sistem eficient de gestionare şi întreţinere a tuturor drumurilor naţionale sunt esenţiale pentru dezvoltarea transportului rutier", a mai spus ministrul de resort.Conform datelor Ministerului Transporturilor, contractul care vizează realizarea Secţiunii 1 Sibiu - Boiţa din Autostrada Piteşti - Sibiu a fost încheiat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu compania Porr Construct SRL, iar lungimea totală a secţiunii este de 13,17 km. Garanţia lucrărilor se întinde pe 10 ani.De asemenea, proiectarea şi execuţia Lotului 3 al Autostrăzii Centura Sud a Municipiului Bucureşti reprezintă un contract parafat între CNAIR şi Asocierea Aktor S.A. - Grecia - Euro Construct Trading 98 S.R.L. România. Lotul 3 va avea o lungime de aproximativ 18 km şi este format din două sectoare de 15,46 km, respectiv 2,5 km. Durata de realizare a contractului este de 42 luni, din care 12 luni pentru proiectare şi 30 luni (2,5 ani) pentru execuţia lucrarilor.În acelaşi timp, contractul semnat de Metrorex şi Alstom Transport S.A. are în vedere furnizarea 'Sistemului de siguranţă şi automatizare a traficului, inclusiv echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi sistemul de informare dinamică (inclusiv sonorizare) pentru Magistrala 5. Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera) inclusiv, Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei. Contractul în valoare de 112,923 milioane de lei (fără TVA) va avea o perioada de execuţie de nouă luni. AGERPRES/(A, AS - editor: Daniel Badea, editor online: Alexandru Cojocaru)