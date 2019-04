Elena Udrea: Nu m-ar mira dacă Viorica Dăncilă ar trece la Pro România

10:10

Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni. "Dragnea a mintit in seara asta de-a inghetat Belina. Spune ca guvernele PSD ALDE au absorbit de 4 ori mai multe fonduri europene decat Guvernul Ciolos. Credem ca ii lipsesc notiuni elementare de matematica. Pentru ca in 2016 au intrat in Romania 7,4 miliarde de euro, in total. In ultimii doi ani, guvernele Dragnea - toate 3 - au reusit sa atraga cate 4,7 miliarde pe an. Oricum ar intoarce cifrele domnul Dragnea cu tot PSD-ul realitatea e alta decat cea pe care o vinde ieftin", afirma reprezentantii Aliantei. Ei sustin ca, daca scadem subventiile agricole, "adica fondurile europene negociate de Dacian Ciolos in calitate de comisar european si primite acum de Romania pentru care guvernul PSD nu trebuie sa faca nici un efort ca sa le primeasca", realitatea e ca in 28 de luni coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni. Articolul integral pe ZIARE.COM