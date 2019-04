Ce salarii lunare au Adela Popescu la Pro TV și Radu Vâlcan la Antena 1! Surpriză: Cine câștigă mai mult

17:50

ANM anunță o vreme ploioasă în decursul săptămânii viitoare în majoritatea zonelor țării, cu precipitații sub formă de lapoviță în unele spații restrânse. Temperaturile vor crește, însă, începând de joi, spun meteorologii. ,,Luni se vor înregistra ploi mai puține decât în weekend și mai slabe cantitativ. Ele vor apărea cel mai probabil prin Banat, Oltenia, […] The post E mai râu decât credeam! ANM anunță vreme de iarnă târzie pentru săptămâna viitoare appeared first on Cancan.ro.