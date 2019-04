Efectul neaşteptat al pastilei albastre. Toţi cei care iau Viagra trebuie să ştie la ce se expun. Compania producătoare, îngrijorată de noua modă în rândul bărbaţilor

10:10

Spusele femeii au fost confirmate de asistentele spitalului, scrie Presa SM. „Mă numesc N. D., am 47 de ani, mamă a unui fiu de 19 de ani şi aş dori să vă împărtăşesc din trista experienţă acumulată la UPU. În jurul orelor 20.45, am simţit o durere puternică în zona pieptului. Recunosc că am avut un sentiment de frică şi la insistenţa familiei m-am deplasat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Satu Mare, la secţia UPU. Din momentul în care am pătruns în aşa-zisa zonă de control, a început un adev...